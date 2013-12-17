سجّلت بريطانيا 88,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 146 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,097,851، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,937.
بريطانيا تسجل 88,376 إصابة جديدة بكورونا و 146 وفاة
إجمالي الإصابات 11,097,851 والوفيات 146,937 شخصًا
سجّلت بريطانيا 88,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 146 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,097,851، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,937.
سجّلت بريطانيا 88,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 146 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 88,376 إصابة جديدة بكورونا و 146 وفاة
إجمالي الإصابات 11,097,851 والوفيات 146,937 شخصًا
سجّلت بريطانيا 88,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و 146 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,097,851، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,937.