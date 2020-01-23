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وزير الخارجية الكويتي قدّم مقترحات للرئيس اللبناني لإعادة بناء الثقة

"الصباح" أول مسؤول خليجي يزور بيروت منذ الأزمة الدبلوماسية

ذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الأحد، أنه قدّم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون بشأن كيفية بناء الثقة مجددًا مع لبنان، بحسب ما أوردت "رويترز".

وتعدّ زيارة وزير الخارجية لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشبت العام الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الكويتي قدّم مقترحات للرئيس اللبناني لإعادة بناء الثقة
سبق

ذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الأحد، أنه قدّم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون بشأن كيفية بناء الثقة مجددًا مع لبنان، بحسب ما أوردت "رويترز".

وتعدّ زيارة وزير الخارجية لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشبت العام الماضي.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:24 PM

وزير الخارجية الكويتي قدّم مقترحات للرئيس اللبناني لإعادة بناء الثقة

"الصباح" أول مسؤول خليجي يزور بيروت منذ الأزمة الدبلوماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الأحد، أنه قدّم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون بشأن كيفية بناء الثقة مجددًا مع لبنان، بحسب ما أوردت "رويترز".

وتعدّ زيارة وزير الخارجية لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشبت العام الماضي.

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