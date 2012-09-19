النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بثلاثية .. "الاتحاد" يقبض على الصدارة ويُلقي بـ"النصر" في دائرة الأزمات!

"حمدالله " أضاع ركلة جزاء بشكل غريب و"العمري" خرج بالحمراء

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل للنصر سلطان الغنام في الدقيقة الـ37.

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب كورنادو في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ63 قبل أن يضيف برونو هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ89.

يُذكر أن الڤار ألغى الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الـ93. علمًا بأن عبدالرزاق حمدالله أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبدالإله العمري حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ88 عقب تعمُّده عرقلة مهاجم الاتحاد هارون كمارا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 12 في حين توقف رصيد النصر عند 6 نقاط بعد أربع مباريات للفريق.

النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بثلاثية .. "الاتحاد" يقبض على الصدارة ويُلقي بـ"النصر" في دائرة الأزمات!
سبق

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل للنصر سلطان الغنام في الدقيقة الـ37.

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب كورنادو في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ63 قبل أن يضيف برونو هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ89.

يُذكر أن الڤار ألغى الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الـ93. علمًا بأن عبدالرزاق حمدالله أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبدالإله العمري حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ88 عقب تعمُّده عرقلة مهاجم الاتحاد هارون كمارا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 12 في حين توقف رصيد النصر عند 6 نقاط بعد أربع مباريات للفريق.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
10:44 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:34 AM

بثلاثية .. "الاتحاد" يقبض على الصدارة ويُلقي بـ"النصر" في دائرة الأزمات!

"حمدالله " أضاع ركلة جزاء بشكل غريب و"العمري" خرج بالحمراء

A A A
محمد السيّد - الرياض
44
5,864

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل للنصر سلطان الغنام في الدقيقة الـ37.

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب كورنادو في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ63 قبل أن يضيف برونو هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ89.

يُذكر أن الڤار ألغى الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الـ93. علمًا بأن عبدالرزاق حمدالله أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبدالإله العمري حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ88 عقب تعمُّده عرقلة مهاجم الاتحاد هارون كمارا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 12 في حين توقف رصيد النصر عند 6 نقاط بعد أربع مباريات للفريق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة