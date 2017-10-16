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"تركي الفيصل": قرار "ترامب" بالانسحاب من سوريا "غير حكيم"

قال: مستعدون لإيران في كل الحالات .. وهناك مجال للمناقشة

انتقد رئيس الاستخبارات السابق، الأمير تركي الفيصل؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب قرار الانسحاب من سوريا، مؤكداً أنه قرار "غير حكيم".

وقال الفيصل، في لقاء على "CNN" بالعربية، إن "الرئيس الأمريكي ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".

وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون أن يتعاونوا وأن يكونوا شركاء بناء في تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في الخليج؛ بل في المنطقة كلها من حولنا، فهناك مجالٌ للمناقشة".

وبحسب "سبوتنيك عربي" بدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكياً في الحرب على "داعش"، وتعدها أنقرة تنظيماً إرهابياً وذراعاً لـ "حزب العمال الكردستاني".

تركي الفيصل دونالد ترامب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي الفيصل": قرار "ترامب" بالانسحاب من سوريا "غير حكيم"
سبق

انتقد رئيس الاستخبارات السابق، الأمير تركي الفيصل؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب قرار الانسحاب من سوريا، مؤكداً أنه قرار "غير حكيم".

وقال الفيصل، في لقاء على "CNN" بالعربية، إن "الرئيس الأمريكي ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".

وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون أن يتعاونوا وأن يكونوا شركاء بناء في تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في الخليج؛ بل في المنطقة كلها من حولنا، فهناك مجالٌ للمناقشة".

وبحسب "سبوتنيك عربي" بدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكياً في الحرب على "داعش"، وتعدها أنقرة تنظيماً إرهابياً وذراعاً لـ "حزب العمال الكردستاني".

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:33 AM

"تركي الفيصل": قرار "ترامب" بالانسحاب من سوريا "غير حكيم"

قال: مستعدون لإيران في كل الحالات .. وهناك مجال للمناقشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقد رئيس الاستخبارات السابق، الأمير تركي الفيصل؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب قرار الانسحاب من سوريا، مؤكداً أنه قرار "غير حكيم".

وقال الفيصل، في لقاء على "CNN" بالعربية، إن "الرئيس الأمريكي ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".

وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون أن يتعاونوا وأن يكونوا شركاء بناء في تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في الخليج؛ بل في المنطقة كلها من حولنا، فهناك مجالٌ للمناقشة".

وبحسب "سبوتنيك عربي" بدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكياً في الحرب على "داعش"، وتعدها أنقرة تنظيماً إرهابياً وذراعاً لـ "حزب العمال الكردستاني".

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