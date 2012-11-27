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الجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل شنطة كبيرة

شرطة العزيزية فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، بلاغًا من مواطن أثناء التنزه، وعند مروره بالمشاعر المقدسة عثر على شنطة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتبه فيها، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.

وقالت مصادر لـ"سبق" بأن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

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الجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل شنطة كبيرة
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، بلاغًا من مواطن أثناء التنزه، وعند مروره بالمشاعر المقدسة عثر على شنطة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتبه فيها، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.

وقالت مصادر لـ"سبق" بأن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
09:40 PM

الجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل شنطة كبيرة

شرطة العزيزية فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
5,811

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، بلاغًا من مواطن أثناء التنزه، وعند مروره بالمشاعر المقدسة عثر على شنطة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتبه فيها، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.

وقالت مصادر لـ"سبق" بأن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.

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