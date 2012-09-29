"آل الشيخ" يقوم بجولة افتراضية للاطمئنان على جاهزيّة المواقيت لاستقبال المُعتمرين.. غدًا

يلتقي مديري فروع "الإسلامية" بمكة والمدينة ويستمع لشرح حول آليّة تطبيق الاحترازات

يقوم وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غداً, بجولةٍ افتراضية لمتابعة جاهزية المواقيت ومرافقها لاستقبال المعتمرين بعد صدور الموافقة الكريمة بإعادة فتح العُمرة تدريجيّاً في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلًا: يلتقي الوزير "آل الشيخ" خلال الجولة بمُديري عموم فرعي الوزارة بمنطقة مكّة المكرّمة والمدينة المُنوّرة، والمهندسين ومُشرفي الصيانة والتشغيل بالمواقيت والمساجد التابعة لها، ويستمع خلالها لشرح عن المشاريع المُنفذة وآليّة تطبيق البروتوكولات الاحترازيّة لضمان سلامة المعتمرين من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الجولة في إطار الوقوف على اكتمال الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن استناداً لتوجيهات ولاة الأمر – وفقهم الله – الذين لا يألون جُهداً في تسخير الإمكانيّات والتسهيلات كافة لينعم ضيوف الرحمن بأداء النُسك بكل يُسر وطمأنينة.