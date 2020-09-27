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"الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثالثة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة نجران استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة نجران استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
01:29 AM

"الأرصاد" ينبِّه الشرقية ونجران: عوالق ترابية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثالثة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة نجران استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

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