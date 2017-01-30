تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع، تضمنت رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ4 مساء.