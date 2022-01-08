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انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان

مواطنون اقتحموا محطة التوليد

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم (السبت)، أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

وأوضحت القناة أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية؛ نتيجة حدوث إشكالات في محطة عرمون.

وأضافت أن أهالي المنطقة حاولوا اقتحام باحة؛ احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة.

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انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان
سبق

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم (السبت)، أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

وأوضحت القناة أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية؛ نتيجة حدوث إشكالات في محطة عرمون.

وأضافت أن أهالي المنطقة حاولوا اقتحام باحة؛ احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:23 PM

انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان

مواطنون اقتحموا محطة التوليد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم (السبت)، أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.

وأوضحت القناة أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية؛ نتيجة حدوث إشكالات في محطة عرمون.

وأضافت أن أهالي المنطقة حاولوا اقتحام باحة؛ احتجاجاً على التقنين القاسي للتيار الكهربائي، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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