وكان "بوتفليقة" قد أعلن أمس أنه سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".

أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم (الثلاثاء)، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية.

رسمياً.. "بوتفليقة" يستقيل من منصبه رئيساً للجزائر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-02 أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم (الثلاثاء)، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية. وكان "بوتفليقة" قد أعلن أمس أنه سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 10:45 PM

رسمياً.. "بوتفليقة" يستقيل من منصبه رئيساً للجزائر بعد يوم من إعلان اعتزامه ترك السلطة قبل 28 أبريل





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أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم (الثلاثاء)، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية.

وكان "بوتفليقة" قد أعلن أمس أنه سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".