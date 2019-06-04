محافظ حفر الباطن يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

خلال استقباله عددًا من الأهالي ومشايخ القبائل والمسؤولين ورؤساء المراكز

رفع محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتَيْن العربية و الإسلامية باليُمن والبركات.

جاء ذلك خلال استقبال المهنئين من الأهالي ومشايخ القبائل والمسؤولين ورؤساء المراكز الذين قَدِموا لتهنئة سموه بعيد الفطر المبارك بمقر الضيافة بالمحافظة.