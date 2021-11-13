النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تعرب عن أسفها العميق لمقتل متظاهرين سودانيين

دانت الاستخدام المفرط للقوة

أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم السبت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية.

ودانت السفارة عبر حسابها في "تويتر" الاستخدام المفرط للقوة.

وانطلقت مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" اليوم في مدن: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، تجاه المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارات عودة المدنية وخدمة الإنترنت.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعرب عن أسفها العميق لمقتل متظاهرين سودانيين
سبق

أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم السبت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية.

ودانت السفارة عبر حسابها في "تويتر" الاستخدام المفرط للقوة.

وانطلقت مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" اليوم في مدن: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، تجاه المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارات عودة المدنية وخدمة الإنترنت.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
08:58 PM

أمريكا تعرب عن أسفها العميق لمقتل متظاهرين سودانيين

دانت الاستخدام المفرط للقوة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,664

أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم السبت عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية.

ودانت السفارة عبر حسابها في "تويتر" الاستخدام المفرط للقوة.

وانطلقت مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" اليوم في مدن: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، تجاه المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارات عودة المدنية وخدمة الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة