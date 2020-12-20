"تراحم": أكثر من 11 ألف مستفيد من برامجنا خلال الربع الثالث من 2020

"البطي": نعمل من خلال 15 لجنة فرعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، عن وصول إجمالي عدد مستفيديها إلى 11.586 مستفيداً، ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم في جميع أنحاء المملكة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

وقال الأمين العام تركي بن عبدالله البطي خلال حديثه لـ"سبق" إن "تراحم" تعمل من خلال 15 لجنة فرعية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وبعضوية 11 جهة على إرساء دعائم العناية التنموية المتكاملة، وتطوير الوسائل التي من شأنها تحقيق أفضل سبل الرعاية لنزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي مع إعادة تأهيلهم وضمان حياة كريمة لهم.

وأوضح أن عدد أسر السجناء الذين ترعاهم "تراحم" بلغ 6.018 أسرة، فيما ترعى 4.145 سجيناً و1.423 من المُفرج عنهم ليصبح الإجمالي 11.586 مستفيداً.

وأضاف: "نستهدف ضمن استراتيجيتنا التحول من الرعوية إلى التنموية، وتعزيز البناء المؤسسي وبناء الشراكات، وتأسيس بنية الخدمات، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز البناء الأسري المتكامل، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية للمستفيدين؛ وذلك من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي باعتباره أحد مكونات التنمية المستدامة بحيث ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حالياً إلى 5% مستقبلاً".

وأشار "البطي" إلى أن إجمالي المستفيدين من المساعدات العينية بلغ 6.979 مستفيداً، ووصلت عمليات متابعة معاملات المستفيدين بالجهات المختصة إلى 1.563 حالة بينما استفاد 821 شخصاً من برامج التوظف، فيما تم دعم 338 مستفيداً ومستفيدة في (برنامج دعم التعليم الجامعي)، والهادف إلى تجسير فجوة المهارات اللازمة لتعزيز فرص قبولهم في الجامعات المحلية، وتقديم دورات تدريبية ودروس خاصة متعلّقة باختيار القدرات والاختبار التحصيلي لأبناء أسر السجناء من خلال مراكز الخدمات.

وأفاد بأنه في إطار التوجهات الاستراتيجية لـ"تراحم" القائمة على عدد من المسارات (الرعاية الأساسية، العناية الأسرية، تنمية القدرات) تم تقديم 8،099 سلة غذائية وكسوة الأعياد لحوالي 2،019 مستفيداً، وتوزيع 200 جهاز تابلت لدعم التعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد COVID-19، وكذلك تسديد الإيجارات عن 167 أسرة وتوفير الأثاث المنزلي لـ 597 مستفيداً، فيما وصلت الكفالات الشهرية التي تتضمن مساعدات مالية وعينية تُصرف بشكل شهري إلى 864 كفالة.

وتابع "البطي" بقوله: "عملت "تراحم" على سداد الديون عن 23 حالة داخل السجن للإفراج عنهم بعد أن أثبتت إجراءات التقصي حاجتهم الماسة لذلك، وترميم 4 منازل وتوفير مسكن لأحد المستفيدين، وتقديم الدواء لعدد 36 مستفيداً بالإضافة إلى خدمة 5 حالات في برنامج العيادات الذي يهدف لتوفير خدمات الكشف الطبي على المرضى من المستفيدين من خلال الشراكة مع المستشفيات الكبرى وشركات التأمين".

وأردف بأنه خلال الربع الثالث لعام 2020م ساهمت اللجنة في سداد فواتير الكهرباء لعدد 92 أسرة سجين بمختلف مناطق المملكة.

واختتم الأمين العام لـ"تراحم" حديثه قائلاً: إن تلك الإنجازات هي نتاج تطوير الخدمات النوعية للمستفيدين، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي، مقدماً شكره وتقدير للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة "تراحم"- ولأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية على دعمهم وحرصهم على تطوير أعمال اللجنة.