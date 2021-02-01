بلجيكا.. هجوم بسكين على ركاب محطة مترو في بروكسل

الشرطة أشارت إلى أن الحادث ليس إرهابياً

هاجم رجل يحمل سكيناً ركاب محطة مترو في بروكسل، اليوم (الاثنين)، بحسب ما نقلت قناة "آر تي بي إف" عن الشرطة البلجيكية.

وذكرت الشرطة أن الهجوم أسفر عن العديد من المصابين، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن الاعتداء لا يحمل صبغة إرهابية بل هو اعتداء يعود لأسباب خاصة وشخصية.

من ناحيتها، بينت صحيفة " لا ليبر" البلجيكية، أن الهجوم يعود لنزاع بين زوجين.