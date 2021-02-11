النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 14 عاماً ومصادرة قرابة ١٠ ملايين ريال لتشكيل عصابي حاول تهريب أموال خارج المملكة عبر أحد المطارات

"العساكر": التباعد الجسدي واجب ديني واجتماعي والتهاون قد يؤدي للهلاك

أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أكد المستشار والباحث الشرعي نايف بن محمد العساكر، اليوم الخميس، أن التباعد واجب ديني واجتماعي، مشيراً إلى أن رأي جمهور العلماء استقر على "أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب".

وتفصيلاً، حث الشيخ "العساكر" في تغريدات له عبر حسابه بتويتر على التباعد الجسدي، محذراً من التهاون بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال " العساكر " في تغريدة ثانية، تهاون الناس في التباعد، يؤدي إلى هلاكهم، مستشهداً بما ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه "الشعر والشعراء"- حول الطاعون -أنه "لم يحضر الجمعة سوى سبعة رجال وامرأة، وعندما سأل ابن عامر -إمام الجامع-: أين الناس؟ ردت عليه امرأة: تحت التراب.

واختتم المستشار والباحث الشرعي نايف العساكر تغريداته بالتأكيد على أن التباعد واجب والتهاون قد يؤدي إلى الهلاك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العساكر": التباعد الجسدي واجب ديني واجتماعي والتهاون قد يؤدي للهلاك
سبق

أكد المستشار والباحث الشرعي نايف بن محمد العساكر، اليوم الخميس، أن التباعد واجب ديني واجتماعي، مشيراً إلى أن رأي جمهور العلماء استقر على "أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب".

وتفصيلاً، حث الشيخ "العساكر" في تغريدات له عبر حسابه بتويتر على التباعد الجسدي، محذراً من التهاون بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال " العساكر " في تغريدة ثانية، تهاون الناس في التباعد، يؤدي إلى هلاكهم، مستشهداً بما ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه "الشعر والشعراء"- حول الطاعون -أنه "لم يحضر الجمعة سوى سبعة رجال وامرأة، وعندما سأل ابن عامر -إمام الجامع-: أين الناس؟ ردت عليه امرأة: تحت التراب.

واختتم المستشار والباحث الشرعي نايف العساكر تغريداته بالتأكيد على أن التباعد واجب والتهاون قد يؤدي إلى الهلاك.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:41 PM

"العساكر": التباعد الجسدي واجب ديني واجتماعي والتهاون قد يؤدي للهلاك

أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
907

أكد المستشار والباحث الشرعي نايف بن محمد العساكر، اليوم الخميس، أن التباعد واجب ديني واجتماعي، مشيراً إلى أن رأي جمهور العلماء استقر على "أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب".

وتفصيلاً، حث الشيخ "العساكر" في تغريدات له عبر حسابه بتويتر على التباعد الجسدي، محذراً من التهاون بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال " العساكر " في تغريدة ثانية، تهاون الناس في التباعد، يؤدي إلى هلاكهم، مستشهداً بما ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه "الشعر والشعراء"- حول الطاعون -أنه "لم يحضر الجمعة سوى سبعة رجال وامرأة، وعندما سأل ابن عامر -إمام الجامع-: أين الناس؟ ردت عليه امرأة: تحت التراب.

واختتم المستشار والباحث الشرعي نايف العساكر تغريداته بالتأكيد على أن التباعد واجب والتهاون قد يؤدي إلى الهلاك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,031
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,463
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,416

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة