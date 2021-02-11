النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟

سنوات عدة ولوحات الاعتذار والتنويه تزين جنباته.. و"سبق" تقف على الموضوع

تساءل مرتادو كوبري المشاة الواقع بالدائري الثالث عن السبب في تأخّر إعادة ترميم وصيانة الكوبري، والذي تجاوز عدة سنوات منذ إغلاقه دون وجود أي بوادر على الصيانة سوى عبارات اعتذار وتنويه لمستخدميه أن الكوبري خاضع للصيانة إلى أجل غير مسمى.

وقفت "سبق" على الموقع المعني بالمناشدة؛ إذ يعدّ الوقت مناسباً للقيام بأعمال الصيانة؛ تزامناً مع الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا وقلة المستفيدين من الكوبري، والذي يخدم مجمعاً مدرسياً للبنات والأحياء الملاصقة لها؛ للانتقال إلى الشارع المقابل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟
سبق

تساءل مرتادو كوبري المشاة الواقع بالدائري الثالث عن السبب في تأخّر إعادة ترميم وصيانة الكوبري، والذي تجاوز عدة سنوات منذ إغلاقه دون وجود أي بوادر على الصيانة سوى عبارات اعتذار وتنويه لمستخدميه أن الكوبري خاضع للصيانة إلى أجل غير مسمى.

وقفت "سبق" على الموقع المعني بالمناشدة؛ إذ يعدّ الوقت مناسباً للقيام بأعمال الصيانة؛ تزامناً مع الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا وقلة المستفيدين من الكوبري، والذي يخدم مجمعاً مدرسياً للبنات والأحياء الملاصقة لها؛ للانتقال إلى الشارع المقابل.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:16 PM

كوبري المشاة في الخالدية صيانة مع وقف التنفيذ.. فما السبب؟

سنوات عدة ولوحات الاعتذار والتنويه تزين جنباته.. و"سبق" تقف على الموضوع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,065

تساءل مرتادو كوبري المشاة الواقع بالدائري الثالث عن السبب في تأخّر إعادة ترميم وصيانة الكوبري، والذي تجاوز عدة سنوات منذ إغلاقه دون وجود أي بوادر على الصيانة سوى عبارات اعتذار وتنويه لمستخدميه أن الكوبري خاضع للصيانة إلى أجل غير مسمى.

وقفت "سبق" على الموقع المعني بالمناشدة؛ إذ يعدّ الوقت مناسباً للقيام بأعمال الصيانة؛ تزامناً مع الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كورونا وقلة المستفيدين من الكوبري، والذي يخدم مجمعاً مدرسياً للبنات والأحياء الملاصقة لها؛ للانتقال إلى الشارع المقابل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,024
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,410

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة