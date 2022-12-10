"التعليم": إجازة منتصف العام موحَّدة لجميع المعلمين في جميع المراحل الدراسية

تبدأ بنهاية دوام الخميس 24-4-1439

أكدت وزارة التعليم أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري موحدة لجميع المعلمين في جميع المراحل الدراسية، وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤ الشهر المقبل.

وفي التفاصيل، أكدت الوزارة استمرار الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية، التي تبدأ الأحد 13 ربيع الآخر المقبل.

وردت ندى صالح السماعيل، مشرف عموم بوزارة التعليم وعضو ومقرر اللجنة العليا الدائمة للتقويم الدراسي، على موقع "حقوق المعلم والمعلمة"، الذي أشار في تغريدة عبر حسابه بتويتر إلى أن "جميع المعلمين والمعلمات تبدأ إجازة منتصف العام لهم بانتهاء دوام 24 ربيع الآخر 1439 هـ"، مستثنيًا من ذلك ‏معلمي الصف الأول الابتدائي 10-4-1439 (المكلفين)، و17-4-1439 (غير المكلفين).

وأكدت السماعيل أن "ما ورد في التغريدة فيه مخالفة صريحة للتعميم الوزاري الخاص بالتقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ". موضحة في تغريدات عبر حسابها بتويتر، أرفقتها بتعميم وزير التعليم بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1438/ 1439 هـ: "الإجازة موحدة للجميع في جميع المراحل الدراسية، وذلك بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩، وفق تعميم معالي الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣٨ هـ".

وأردفت: "‏تم توحيد الإجازة للهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية، وذلك بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وفق تعميم معالي الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣٨ هـ".

وأفادت بعبارة وردت في التعميم، نصها "العمل بموجبه، وإلغاء جميع ما صدر قبله بخصوص إجازات شاغلي الوظائف التعليمية". وأكدت الوزارة في تعميم وزير التعليم بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1438/ 1439: "استمرار الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية مع بداية اختبارات الفصلين الدراسي الأول والثاني لطلاب المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية".

وأشارت إلى أنه "تُستكمل في هذه الفترة البرامج العلاجية للطلاب غير المتقنين لمعايير التقويم في المرحلة الابتدائية، وتنتهي الفترة التقويمية الثانية مع نهاية اختبارات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية".

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية الأحد 13 من ربيع الآخر، وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 20 شعبان القادم.