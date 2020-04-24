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ثمّن إجراءات "كورونا".. مدير جامعة جازان يهنئ القيادة بحلول رمضان

قال: أثبتت المملكة علو مكانتها واحترافيتها في إدارة الأزمات وشهد العالم لها

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وثمّن للقيادة الرشيدة ما اتخذته من إجراءات استباقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد الوطني؛ منوهًا بما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.

وقال: "لقد أثبتت المملكة علو مكانتها واحترافيتها في إدارة الأزمات بحنكة قادتها، وإخلاص مواطنيها وبقوة اقتصادها وازدهار مواردها، وقد شهد العالم لوطننا بنجاح وفاعلية خططه في كل المجالات؛ لا سيما في مواجهة جائحة كورونا".

كما شكر مدير جامعة جازان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته لمبادرات وجهود الجامعة في دعمها للجهات الصحية والحكومية، وتسخير إمكاناتها البشرية والمادية لمواجهة جائحة كورونا، كما ثمّن حرصه على مصلحة أبنائه وبناته في التعليم العام والجامعي، بما صدر من توجيهات وتوصيات تُراعي مصلحة الطلبة في ظل الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا؛ مؤكدًا أن التعليم الجامعي حقق حدثًا تاريخيًّا بنجاحه الكبير في تحوّل التعليم بالسعودية للتعليم عن بعد.

جامعة جازان شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثمّن إجراءات "كورونا".. مدير جامعة جازان يهنئ القيادة بحلول رمضان
سبق

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وثمّن للقيادة الرشيدة ما اتخذته من إجراءات استباقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد الوطني؛ منوهًا بما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.

وقال: "لقد أثبتت المملكة علو مكانتها واحترافيتها في إدارة الأزمات بحنكة قادتها، وإخلاص مواطنيها وبقوة اقتصادها وازدهار مواردها، وقد شهد العالم لوطننا بنجاح وفاعلية خططه في كل المجالات؛ لا سيما في مواجهة جائحة كورونا".

كما شكر مدير جامعة جازان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته لمبادرات وجهود الجامعة في دعمها للجهات الصحية والحكومية، وتسخير إمكاناتها البشرية والمادية لمواجهة جائحة كورونا، كما ثمّن حرصه على مصلحة أبنائه وبناته في التعليم العام والجامعي، بما صدر من توجيهات وتوصيات تُراعي مصلحة الطلبة في ظل الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا؛ مؤكدًا أن التعليم الجامعي حقق حدثًا تاريخيًّا بنجاحه الكبير في تحوّل التعليم بالسعودية للتعليم عن بعد.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:29 PM

ثمّن إجراءات "كورونا".. مدير جامعة جازان يهنئ القيادة بحلول رمضان

قال: أثبتت المملكة علو مكانتها واحترافيتها في إدارة الأزمات وشهد العالم لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وثمّن للقيادة الرشيدة ما اتخذته من إجراءات استباقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد الوطني؛ منوهًا بما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.

وقال: "لقد أثبتت المملكة علو مكانتها واحترافيتها في إدارة الأزمات بحنكة قادتها، وإخلاص مواطنيها وبقوة اقتصادها وازدهار مواردها، وقد شهد العالم لوطننا بنجاح وفاعلية خططه في كل المجالات؛ لا سيما في مواجهة جائحة كورونا".

كما شكر مدير جامعة جازان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته لمبادرات وجهود الجامعة في دعمها للجهات الصحية والحكومية، وتسخير إمكاناتها البشرية والمادية لمواجهة جائحة كورونا، كما ثمّن حرصه على مصلحة أبنائه وبناته في التعليم العام والجامعي، بما صدر من توجيهات وتوصيات تُراعي مصلحة الطلبة في ظل الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا؛ مؤكدًا أن التعليم الجامعي حقق حدثًا تاريخيًّا بنجاحه الكبير في تحوّل التعليم بالسعودية للتعليم عن بعد.

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