"صحة حائل" تطلق مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية

بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية 2030

أطلقت ‏‫المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية، والتي شارك فيها مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وعدد من مساعديه وموظفي المديرية.



وأوضحت صحة حائل أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء، وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، كما تهدف هذه المبادرة لتحسين جودة الهواء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.