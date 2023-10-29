النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل" تطلق مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية

بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية 2030

أطلقت ‏‫المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية، والتي شارك فيها مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وعدد من مساعديه وموظفي المديرية.

وأوضحت صحة حائل أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء، وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، كما تهدف هذه المبادرة لتحسين جودة الهواء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة حائل" تطلق مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية
سبق

أطلقت ‏‫المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية، والتي شارك فيها مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وعدد من مساعديه وموظفي المديرية.

وأوضحت صحة حائل أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء، وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، كما تهدف هذه المبادرة لتحسين جودة الهواء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
11:58 PM

"صحة حائل" تطلق مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية

بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية 2030

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
48

أطلقت ‏‫المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم مبادرة «مديريتنا خضراء» لتشجير المساحات المحيطة بمبنى المديرية، والتي شارك فيها مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وعدد من مساعديه وموظفي المديرية.

وأوضحت صحة حائل أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع ‫مبادرة السعودية الخضراء، وتماشياً مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، كما تهدف هذه المبادرة لتحسين جودة الهواء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,790
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,116

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة