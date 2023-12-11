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الشرقية في أسبوعين.. اختفاء شخصين في عرض البحر بين الجبيل والخبر

أحدهما نزل للسباحة بالكورنيش والآخر اصطدم قاربه بباخرة.. والبحث جارٍ

يباشر رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية مهام البحث عن شخصين فقد أحدهما خلال محاولته السباحة بكورنيش الخبر، فيما اصطدم قارب الثاني بقاطرة تابعة لشركة آرامكو السعودية، قبالة سواحل مدينة الجبيل.

وباشر رجال حرس الحدود بقطاع الخبر في المنطقة الشرقية يوم السبت الماضي، بلاغاً من مواطن يفيد باختفاء شخص بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤ )، من مواطن يفيد بمشاهدته شخص نزل للبحر بكورنيش الخبر للسباحة، وبمتابعته لاحظ ابتعاده عن الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار .

وأضاف النقيب العتيبي، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، ومتابعة الحدث من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ( DMRCC) وتسخير الجهود والإمكانيات في عمليات البحث .

وأكد أن عمليات البحث مازالت جارية وعلى مدار الساعة؛ للتأكد من البلاغ الوارد والتعامل معه بكل مهنية ، علماً بأنه لم يرد بلاغ حتى الآن من ذوي المذكور عن فقدانه ، متمنياً السلامة للجميع ، وأخذ الحيطة والحذر أثناء الرحلات البحرية .

وتأتي هذه الحادثة بعد حادثة اختفاء صياد من الجنسية الهندية قبالة سواحل مدينة الجبيل، عقب اصطدام قارب الصيد بسفينة صيد عند الثامنة والنصف، صباح الخميس الماضي .

وأوضح العتيبي أن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشروا صباح الخميس ١٢/ ٣/ ١٤٣٩ هـ حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالخفجي، نتج عنه نجاة أربعة بحارة بعد سقوطهم في عرض البحر، والبحث جارٍ عن مفقود خامس.

ولفت إلى أنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بوقوع حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالقرب من حقل منيفة بالخفجي، ونتج عن الحادث سقوط خمسة بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر، نجا أربعة منهم والتحقوا بقاربهم، ومازال الخامس مفقودًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية في أسبوعين.. اختفاء شخصين في عرض البحر بين الجبيل والخبر
سبق

يباشر رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية مهام البحث عن شخصين فقد أحدهما خلال محاولته السباحة بكورنيش الخبر، فيما اصطدم قارب الثاني بقاطرة تابعة لشركة آرامكو السعودية، قبالة سواحل مدينة الجبيل.

وباشر رجال حرس الحدود بقطاع الخبر في المنطقة الشرقية يوم السبت الماضي، بلاغاً من مواطن يفيد باختفاء شخص بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤ )، من مواطن يفيد بمشاهدته شخص نزل للبحر بكورنيش الخبر للسباحة، وبمتابعته لاحظ ابتعاده عن الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار .

وأضاف النقيب العتيبي، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، ومتابعة الحدث من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ( DMRCC) وتسخير الجهود والإمكانيات في عمليات البحث .

وأكد أن عمليات البحث مازالت جارية وعلى مدار الساعة؛ للتأكد من البلاغ الوارد والتعامل معه بكل مهنية ، علماً بأنه لم يرد بلاغ حتى الآن من ذوي المذكور عن فقدانه ، متمنياً السلامة للجميع ، وأخذ الحيطة والحذر أثناء الرحلات البحرية .

وتأتي هذه الحادثة بعد حادثة اختفاء صياد من الجنسية الهندية قبالة سواحل مدينة الجبيل، عقب اصطدام قارب الصيد بسفينة صيد عند الثامنة والنصف، صباح الخميس الماضي .

وأوضح العتيبي أن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشروا صباح الخميس ١٢/ ٣/ ١٤٣٩ هـ حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالخفجي، نتج عنه نجاة أربعة بحارة بعد سقوطهم في عرض البحر، والبحث جارٍ عن مفقود خامس.

ولفت إلى أنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بوقوع حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالقرب من حقل منيفة بالخفجي، ونتج عن الحادث سقوط خمسة بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر، نجا أربعة منهم والتحقوا بقاربهم، ومازال الخامس مفقودًا.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:14 PM

الشرقية في أسبوعين.. اختفاء شخصين في عرض البحر بين الجبيل والخبر

أحدهما نزل للسباحة بالكورنيش والآخر اصطدم قاربه بباخرة.. والبحث جارٍ

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عبدالله السالم - الدمام
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يباشر رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية مهام البحث عن شخصين فقد أحدهما خلال محاولته السباحة بكورنيش الخبر، فيما اصطدم قارب الثاني بقاطرة تابعة لشركة آرامكو السعودية، قبالة سواحل مدينة الجبيل.

وباشر رجال حرس الحدود بقطاع الخبر في المنطقة الشرقية يوم السبت الماضي، بلاغاً من مواطن يفيد باختفاء شخص بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤ )، من مواطن يفيد بمشاهدته شخص نزل للبحر بكورنيش الخبر للسباحة، وبمتابعته لاحظ ابتعاده عن الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار .

وأضاف النقيب العتيبي، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، ومتابعة الحدث من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ( DMRCC) وتسخير الجهود والإمكانيات في عمليات البحث .

وأكد أن عمليات البحث مازالت جارية وعلى مدار الساعة؛ للتأكد من البلاغ الوارد والتعامل معه بكل مهنية ، علماً بأنه لم يرد بلاغ حتى الآن من ذوي المذكور عن فقدانه ، متمنياً السلامة للجميع ، وأخذ الحيطة والحذر أثناء الرحلات البحرية .

وتأتي هذه الحادثة بعد حادثة اختفاء صياد من الجنسية الهندية قبالة سواحل مدينة الجبيل، عقب اصطدام قارب الصيد بسفينة صيد عند الثامنة والنصف، صباح الخميس الماضي .

وأوضح العتيبي أن رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشروا صباح الخميس ١٢/ ٣/ ١٤٣٩ هـ حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالخفجي، نتج عنه نجاة أربعة بحارة بعد سقوطهم في عرض البحر، والبحث جارٍ عن مفقود خامس.

ولفت إلى أنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بوقوع حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو السعودية بالقرب من حقل منيفة بالخفجي، ونتج عن الحادث سقوط خمسة بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر، نجا أربعة منهم والتحقوا بقاربهم، ومازال الخامس مفقودًا.

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