الرياح والأتربة تسودان.. 4 إنذارات جديدة لـ"الأرصاد" تنبه هذه المناطق

بعضها يبدأ في الرابعة عصرًا ويمتد حتى الثامنة مساء ويضم سحبًا رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد 4 تنبيهات لحالات متفاوتة تتواصل على مدار اليوم في 3 مناطق؛ حيث كانت الرياح النشطة قاسمًا مشتركًا في التنبيهات الأربعة.

ففي الرياض، صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم في: (الحريق، والدوادمي، والرين، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي مكة المكرمة، صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم في: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).

وأصدرت الهيئة لمنطقة القصيم تنبيهًا وإنذارًا جديدًا لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالرس، والنبهانية، وعقلة الصقور، وعنيزة.

وصدر تنبيه آخر وإنذار بحالة في منطقة مكة المكرمة يشمل رياح نشطة وسحب رعدية حتى الثامنة مساء اليوم، في أضم والطائف وميسان.