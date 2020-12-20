الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع

مجهّزة بأكثر من 250 مساعدًا بصريًّا من أحدث الأجهزة المتطورة في هذا التخصص

شرع مجمع الملك فيصل بالطائف، في تأهيل ذوي الإعاقة البصرية عبر عيادة متخصصة تساعدهم على التعايش والانخراط في المجتمع من خلال الاعتماد على أنفسهم.

وأشارت الشؤون الصحية بالطائف إلى أن العيادة تعتني بعمليات التأهيل لذوي الإعاقة البصرية ممن تعذّر علاجهم بالأدوية أو العمليات الجراحية، وفقدوا جزءًا كبيرًا من بصرهم بسبب بعض أمراض العين المزمنة والوراثية، والعمل على تقييم الحالة وتقديم محسنات بصرية لهم دون أن تحجبهم الإعاقة البصرية عن القيام بمهاراتهم اليومية والدراسية، وكذلك متطلباتهم حياتهم ودمجهم في المجتمع دون أن تؤثر عليهم الإعاقة البصرية، وأن نجعلهم مستقلين بأن يقوموا بالاعتماد على أنفسهم في أعمالهم باستقلالية تامة.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز العيادة بأكثر من 250 جهاز مساعد بصري من أحدث الأجهزة المتطورة في هذا التخصص الدقيق، وكذلك تدريب المرضى عليها وكيفية استخدامها بفريق طبي مكتمل.

وستسهم العيادة في تقليل مستوى الإحالة لمثل هذه الفئة إلى مناطق أخرى من أجل البحث عن العلاج.

من جهته، اطلع الدكتور فؤاد الثبيتي مساعد مدير صحة الطائف للخدمات العلاجية على محتويات العيادة أثناء افتتاحها، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين عن العيادة ومحتوياتها، وكيفية تقديم خدماتها المختلفة.

وأشاد الدكتور الثبيتي بما شاهده من تجهيزات مختلفة في العيادة؛ مؤكدًا أن هذا التجهيز والاستعداد سيسهم في خدمة المرضى من ذوي الإعاقة البصرية.