النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حدث نادر.. الدنمارك تحاكم وزيرة سابقة فرقت بين أزواج من طالبي اللجوء

26 قاضيًا ينظرون القضية

بدأ القضاء الدنماركي، اليوم "الخميس"، محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ؛ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندينافية.

وأوضح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عامًا، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها؛ ما يجعل المحاكمة حدثًا تاريخيًّا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها قالت "ستوينبرغ"، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي".

وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يومًا، سيسعى 26 قاضيًا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت "ستوينبرغ" قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرًا.

ففي 2016: فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرًا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلّ عن مقعدها النيابي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حدث نادر.. الدنمارك تحاكم وزيرة سابقة فرقت بين أزواج من طالبي اللجوء
سبق

بدأ القضاء الدنماركي، اليوم "الخميس"، محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ؛ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندينافية.

وأوضح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عامًا، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها؛ ما يجعل المحاكمة حدثًا تاريخيًّا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها قالت "ستوينبرغ"، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي".

وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يومًا، سيسعى 26 قاضيًا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت "ستوينبرغ" قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرًا.

ففي 2016: فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرًا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلّ عن مقعدها النيابي.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
05:40 PM

حدث نادر.. الدنمارك تحاكم وزيرة سابقة فرقت بين أزواج من طالبي اللجوء

26 قاضيًا ينظرون القضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,737

بدأ القضاء الدنماركي، اليوم "الخميس"، محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ؛ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندينافية.

وأوضح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عامًا، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها؛ ما يجعل المحاكمة حدثًا تاريخيًّا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها قالت "ستوينبرغ"، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي".

وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يومًا، سيسعى 26 قاضيًا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت "ستوينبرغ" قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرًا.

ففي 2016: فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرًا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلّ عن مقعدها النيابي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,515
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,725

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة