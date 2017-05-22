6 آلاف مستفيد من برامج ومبادرات لجنة تنمية الأفلاج الرمضانية

نفذت العديد من البرامج المتنوعة والمبادرات الاجتماعية "فطورك علينا2"

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مع بداية شهر رمضان المبارك عدداً من البرامج والمبادرات استفاد منها نحو 6 آلاف شخص.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج بكياناتها قد نفذت العديد من البرامج المتنوعة والمبادرات الاجتماعية منها مبادرة فريق بناء التطوعي "فطورك علينا2" وزع خلاله متطوعو الفريق منذ بداية رمضان أكثر من 4700 وجبة إفطار على عابري السبيل عبر مداخل المحافظة الشمالية والجنوبية، وبعض تقاطعات شوارع المحافظة.

كما قامت كشافة تنمية الأفلاج بتفطير أكثر من 1000 معتمر وزائر لبيت الله الحرام، كذلك استهدفت لجنة الأفلاج الأطفال بإطلاق نادي "عطاء الرمضاني" بهدف حفظ أوقات الأطفال بما يعود عليهم بالفائدة، من خلال تقديم برامج توعوية ورياضية وتثقيفية ومسابقات متنوعة استفاد منها 100 طفل.