غدًا .. الأخضر السعودي يواجه مالي وديًا في الدمام

المسحل يجتمع بلاعبي المنتخب قبل التدريبات

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليـوم الأربعاء بلاعبـي المنتخـب السعودي الأول قبـل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة مالي الودية غدًا الخميس.

وشدد المسحل في حديثه مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة على أهمية المرحلة الحالية، وعلى ثقته باللاعبين في تحقيق الهدف، متمنيًا التوفيق للأخضر في مسيرته طوال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويخوض المنتخب السعودي الأول غدًا الخميس مباراة ودية أمام منتخب مالي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا والذي يمتد إلى الثامن من سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض أولى مباريات "الأخضر" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يواجه المنتخب اليمني في العاشر من الشهر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.

ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب السعودي استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بـن جلوي الرياضيـة بالخبـر تحت إشراف المدير الفني"إيرفي رينارد"، وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام إبراهيم القاسم.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة.