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4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة ترفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة

تم ربطها بـ14 مؤشرًا لقياس الأداء

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة، و14 مؤشرًا لقياس الأداء، وبيّنت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطـار تنظيمـي متكامـل وشـفاف لعقـارات الدولـة وإنفـاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقـات الإيجار، ونـزع الملكيـة للجهـات الحكوميـة مـع تطبيـق معاييـر كفـاءة الطاقـة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية)، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثماريًّا، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).

وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية؛ مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عددًا من المؤشرات الإيجابية، التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية السعودية 2030، ولفتت الهيئة إلى أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل للرد على كل الاستفسارات وتلقي الملاحظات؛ وذلك من خلال الاتصال على مركز التواصل الموحد 920022447، والبريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، وحساب الهيئة في منصة تويتر @spgaksa.

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4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة ترفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة
سبق

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة، و14 مؤشرًا لقياس الأداء، وبيّنت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطـار تنظيمـي متكامـل وشـفاف لعقـارات الدولـة وإنفـاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقـات الإيجار، ونـزع الملكيـة للجهـات الحكوميـة مـع تطبيـق معاييـر كفـاءة الطاقـة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية)، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثماريًّا، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).

وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية؛ مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عددًا من المؤشرات الإيجابية، التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية السعودية 2030، ولفتت الهيئة إلى أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل للرد على كل الاستفسارات وتلقي الملاحظات؛ وذلك من خلال الاتصال على مركز التواصل الموحد 920022447، والبريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، وحساب الهيئة في منصة تويتر @spgaksa.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:48 PM

4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة ترفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة

تم ربطها بـ14 مؤشرًا لقياس الأداء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
1,206

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة، و14 مؤشرًا لقياس الأداء، وبيّنت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطـار تنظيمـي متكامـل وشـفاف لعقـارات الدولـة وإنفـاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقـات الإيجار، ونـزع الملكيـة للجهـات الحكوميـة مـع تطبيـق معاييـر كفـاءة الطاقـة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية)، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثماريًّا، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).

وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية؛ مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عددًا من المؤشرات الإيجابية، التي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية السعودية 2030، ولفتت الهيئة إلى أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل للرد على كل الاستفسارات وتلقي الملاحظات؛ وذلك من خلال الاتصال على مركز التواصل الموحد 920022447، والبريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، وحساب الهيئة في منصة تويتر @spgaksa.

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