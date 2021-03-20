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قطر تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

قطر ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطر تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض
سبق

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
12:08 AM

قطر تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

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