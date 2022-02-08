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وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة للوصول لحل شامل للأزمة اليمنية

خلال استقباله المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية هناك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ومنها مبادرة المملكة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما بحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة للوصول لحل شامل للأزمة اليمنية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ومنها مبادرة المملكة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما بحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
07:08 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:42 PM

وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة للوصول لحل شامل للأزمة اليمنية

خلال استقباله المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية هناك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ومنها مبادرة المملكة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما بحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

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