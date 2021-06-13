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"بالي" يحصل على الماجستير من جامعة طيبة في الجغرافيا

حصل مدير إدارة شؤون المكاتب والوحدات بمنطقة المدينة المنورة، ماهر محمد جعفر بالي، من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، على درجة الماجستير في تخصص "الجغرافيا الطبيعية والمخاطر البيئية"، من جامعة طيبة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وحرص "بالي"، على تقديم باقات الشكر والتقدير، لرئيس قسم الجغرافيا بالجامعة، الدكتور ناصر القحطاني، والمشرف على الرسالة البحثية، الدكتور أشرف ياسين، تقديرًا منه لجهودهما الكبيرة في حصوله على الدرجة العلميّة.

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"بالي" يحصل على الماجستير من جامعة طيبة في الجغرافيا
سبق

حصل مدير إدارة شؤون المكاتب والوحدات بمنطقة المدينة المنورة، ماهر محمد جعفر بالي، من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، على درجة الماجستير في تخصص "الجغرافيا الطبيعية والمخاطر البيئية"، من جامعة طيبة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وحرص "بالي"، على تقديم باقات الشكر والتقدير، لرئيس قسم الجغرافيا بالجامعة، الدكتور ناصر القحطاني، والمشرف على الرسالة البحثية، الدكتور أشرف ياسين، تقديرًا منه لجهودهما الكبيرة في حصوله على الدرجة العلميّة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:21 PM

"بالي" يحصل على الماجستير من جامعة طيبة في الجغرافيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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حصل مدير إدارة شؤون المكاتب والوحدات بمنطقة المدينة المنورة، ماهر محمد جعفر بالي، من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، على درجة الماجستير في تخصص "الجغرافيا الطبيعية والمخاطر البيئية"، من جامعة طيبة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وحرص "بالي"، على تقديم باقات الشكر والتقدير، لرئيس قسم الجغرافيا بالجامعة، الدكتور ناصر القحطاني، والمشرف على الرسالة البحثية، الدكتور أشرف ياسين، تقديرًا منه لجهودهما الكبيرة في حصوله على الدرجة العلميّة.

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