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"ابن سمار" يرفع التهاني للقيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أكد أنها حركت مشاعر السعوديين ونقلت الترابط بين الحكومة والشعب

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، التهاني للحكومة الرشيدة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وتكللت ولله الحمد بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفصيلاً، قال "ابن سمار" : إن خروج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمس من العملية الجراحية التي أجراها بنجاح ولله الحمد حركت مشاعر السعوديين، ووضحت لنا كشعب سعودي كم نحن مترابطون مع حكومتنا وبينت معنى الترابط والتآخي والتلاحم بين الحكومة والشعب، وسلامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وخروجه من المستشفى مُعافى ولله الحمد، تعني لنا الكثير.

وأضاف: نُهنئ الشعب السعودي كافة والحكومة الرشيدة بنجاح العملية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الملك سلمان وولي عهده الأمين ويعافيهما من كل الشرور".

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"ابن سمار" يرفع التهاني للقيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، التهاني للحكومة الرشيدة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وتكللت ولله الحمد بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفصيلاً، قال "ابن سمار" : إن خروج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمس من العملية الجراحية التي أجراها بنجاح ولله الحمد حركت مشاعر السعوديين، ووضحت لنا كشعب سعودي كم نحن مترابطون مع حكومتنا وبينت معنى الترابط والتآخي والتلاحم بين الحكومة والشعب، وسلامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وخروجه من المستشفى مُعافى ولله الحمد، تعني لنا الكثير.

وأضاف: نُهنئ الشعب السعودي كافة والحكومة الرشيدة بنجاح العملية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الملك سلمان وولي عهده الأمين ويعافيهما من كل الشرور".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:55 PM

"ابن سمار" يرفع التهاني للقيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أكد أنها حركت مشاعر السعوديين ونقلت الترابط بين الحكومة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار، التهاني للحكومة الرشيدة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وتكللت ولله الحمد بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفصيلاً، قال "ابن سمار" : إن خروج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمس من العملية الجراحية التي أجراها بنجاح ولله الحمد حركت مشاعر السعوديين، ووضحت لنا كشعب سعودي كم نحن مترابطون مع حكومتنا وبينت معنى الترابط والتآخي والتلاحم بين الحكومة والشعب، وسلامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وخروجه من المستشفى مُعافى ولله الحمد، تعني لنا الكثير.

وأضاف: نُهنئ الشعب السعودي كافة والحكومة الرشيدة بنجاح العملية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الملك سلمان وولي عهده الأمين ويعافيهما من كل الشرور".

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