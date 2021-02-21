لليوم الـ14.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 3 مساجد بالرياض والشرقية بسبب كورونا

بعد ثبوت 6 حالات مصابة بالفيروس بين صفوف المصلين

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة عشر يوماً 108 مساجد تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أن المساجد المغلقة هي: اثنان في منطقة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة كورونا بها، وحالة في مسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 6 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أثنين منها في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية، الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والقصيم.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.