النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

أفقدته الصدمةُ إبداءَ أي رد فعل تجاه المعتدي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، مقطع فيديو يُظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية في إيران زين العابدين رضوي خزام، صفعة من مواطن أثناء إلقاء "خزام" كلمة في حفل تنصيبه.

وأوضحت وكالة "فارس" أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني، يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر؛ بسبب عدم وجود ممرضات؛ مما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.

وأضافت أن المحافظ واصل كلمته؛ مبينًا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه، وأنه لم يعد يتذكر ملامح وجهه.

ويبدو "خزام" في الفيديو وقد أفقدته الصدمة إبداء أي رد فعل حيال المعتدي، الذي كان ينوي إكمال اعتدائه لولا تدخل حرس المحافظ الذين أبعدوا المعتدي عن المنصة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، مقطع فيديو يُظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية في إيران زين العابدين رضوي خزام، صفعة من مواطن أثناء إلقاء "خزام" كلمة في حفل تنصيبه.

وأوضحت وكالة "فارس" أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني، يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر؛ بسبب عدم وجود ممرضات؛ مما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.

وأضافت أن المحافظ واصل كلمته؛ مبينًا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه، وأنه لم يعد يتذكر ملامح وجهه.

ويبدو "خزام" في الفيديو وقد أفقدته الصدمة إبداء أي رد فعل حيال المعتدي، الذي كان ينوي إكمال اعتدائه لولا تدخل حرس المحافظ الذين أبعدوا المعتدي عن المنصة.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
04:29 PM

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

أفقدته الصدمةُ إبداءَ أي رد فعل تجاه المعتدي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
5,950

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت)، مقطع فيديو يُظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية في إيران زين العابدين رضوي خزام، صفعة من مواطن أثناء إلقاء "خزام" كلمة في حفل تنصيبه.

وأوضحت وكالة "فارس" أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني، يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر؛ بسبب عدم وجود ممرضات؛ مما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ.

وأضافت أن المحافظ واصل كلمته؛ مبينًا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه، وأنه لم يعد يتذكر ملامح وجهه.

ويبدو "خزام" في الفيديو وقد أفقدته الصدمة إبداء أي رد فعل حيال المعتدي، الذي كان ينوي إكمال اعتدائه لولا تدخل حرس المحافظ الذين أبعدوا المعتدي عن المنصة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة