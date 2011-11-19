"فلكي" يتوقّع: انتظروا ربيعاً مميزاً وشتاءً قارساً وظهور الكمأة هذا العام‎

"الرخيص" لـ "سبق": تتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك "ماجد الرخيص"؛ أن موسم الشتاء في المملكة سيكون قارساً جداً هذا العام، لافتاً إلى أن المملكة ستشهد ربيعاً لا نظير له، وبروز نبات الكمأة في الصحاري؛ لغزارة الأمطار التي هطلت على أغلبية المناطق وصادفت موسم الوسم.

وقال الرخيص؛ لـ "سبق": من المتوقع هذه السنة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، بسبب اضطراب حرارة صيفنا الماضي وميوله إلى الاعتدال، ولميل الجو للبرودة منذ بداية دخول الوسم.

وأضاف : أن بداية شدة البرد ستكون في 28 ديسمبر الموافق 21 / 4 / 1440هـ، وفيه قران الثريا للقمر في الحادي والعشرين، لذلك يُقال "قران حادي بردٍ بادي"، وذلك بعد الانقلاب الشتوي فلكياً بأسبوعٍ تقريباً.

وأردف الرخيص: أشد ما يكون البرد عادة في "قران الثريا للقمر في التاسع عشر"، لذلك يُقال "قران تاسع برد لاسع" في 19 / 5 / 1440هـ، ويوافق ٢٥ يناير، وتهبط فيه درجات الحرارة إلى تحت الصفر المئوي.