ماليزيا: 15 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 7619

تسجيل 55 وفاة جديدة في إندونيسيا.. و18 في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في ماليزيا يوم الأربعاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7619 حالة.

ووفق وكالة "رويترز"، أشارت وزارة الصحة الماليزية إلى أن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.

من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23851.

وقال المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو للصحفيين: إن البلاد شهدت 55 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1473؛ فيما وصل عدد المتعافين حتى يوم الأربعاء إلى 6057.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت يوم الثلاثاء، تسجيل 415 إصابة جديدة بالفيروس و27 حالة وفاة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا و380 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات في سبعة أسابيع.

وقالت الوزارة في نشرة: إجمالي عدد الإصابات بلغ 15049، ووصل عدد الوفيات إلى 904، وزاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3506 بعد تعافي 94 مريضًا.

ويُعتبر هذا اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين أعلى زيادة في سبعة أسابيع؛ وذلك بعد تسجيلها يوم الثلاثاء 13 وفاة جديدة و350 إصابة بالفيروس.