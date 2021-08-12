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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والعارضة وبيش وصامطة وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس. فيما تشهد الطائف أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والعارضة وبيش وصامطة وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس. فيما تشهد الطائف أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:22 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط البَرَد

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والعارضة وبيش وصامطة وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس. فيما تشهد الطائف أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

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