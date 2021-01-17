فرص ومشاريع عملاقة.. تفاصيل تأسيس "شركة أمانة عسير" للخدمات البلدية

موافقة واعتماد من "الحقيل".. و"الحميدي": فاعلية وكفاءة للوصول للهدف المأمول

تبدأ أمانة منطقة عسير، في إجراءات تأسيس وإنشاء شركة "أمانة منطقة عسير"، وهي شركة مملوكة بالكامل للأمانة؛ بهدف تطوير الخدمات البلدية وتنمية الاستثمارات البلدية؛ وذلك بعد صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل.

وبيّن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن إنشاء الشركة جاء بهدف تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين بفاعلية وكفاءة؛ للوصول إلى الهدف المأمول، وأيضًا ستكون محفزًا للانتقال في الاستثمارات البلدية إلى أفق أوسع وتنوع في تقديم الفرص الاستثمارية لقطاع رجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة، ومشاركتهم في تقديم باقة من المشاريع السياحية والاستثمارية المتميزة؛ بما يحقق أهداف استراتيجية تطوير منطقة عسير؛ ليتكامل القطاع البلدي مع بقية القطاعات، لتنفيذ خطط استراتيجية المنطقة تحت قيادة ومتابعة أمير المنطقة رئيس هيئة تطوير منطقة عسير.

وأكد "الحميدي" أن هذه الشركة تأتي ضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تنمية وتطوير العمل البلدي بالمنطقة وتعظيم إيرادات البلديات، وفي نفس الوقت إعطاء الأمانة وبلدياتها المرونة والجاذبية اللازمة للدخول في شراكات مع قطاع الأعمال في المنطقة لتنمية الأصول العقارية لدى الأمانة وبلديات المنطقة وتطويرها في مشاريع تثري الجاذبية السياحية بمنطقة عسير، وتنوع من الخدمات التجارية التي يمكن أن تنافس بها المنطقة منظومة المشاريع المتميزة والخلاقة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق، بيّن "الحميدي" أن هذه الشركة جاءت إجراءً تنفيذيًّا بناءً على توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء شركات تابعة للأمانات، مع الأخذ بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل في هذا الجانب؛ لافتًا إلى أن المجلس التأسيسي للشركة جاء بخطة طموحة تهدف إلى أن تكون الشركة الذراع الاستثمارية الأولى لأمانة منطقة عسير في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، وعضوية عدد من الأعضاء من هيئة تطوير منطقة عسير، وكذلك رجال الأعمال من القطاع الخاص إلى جانب ممثل عن الوزارة، إلى جانب مساهمتها في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وفقًا لاستراتيجيات تطوير المنطقة التي هي محل متابعة واهتمام أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف أن الشركة تَضَمّنت أهدافًا ومنهجيات واضحة تقوم على مراجعة الدراسات والتقارير وإعداد الخطط ورسم الآليات وتحديد المشاريع ذات الأولوية واقتراح سبل الشراكة والاستثمار الفعال بين الشركة والقطاع الخاص؛ مشيرًا إلى أن من مهامها إعداد الدراسات والاستشارات اللازمة والإشراف على عمليات نقل ملكية العقارات البلدية.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة -بعد تأسيس هذه الشركة- تعتزم طرح الكثير من الفرص الاستثمارية والتنموية في أماكن مميزة بمساحات كبيرة في مجالات السياحة والأنشطة الترفيهية والخدمات البلدية في كافة محافظات المنطقة؛ مشيرًا في ذات السياق إلى أن الشركة ستعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومشاريع سياحية وتنموية كبيرة وعملاقة، وتخصيص خدمات بلدية متكاملة لكل مدن ومحافظات المنطقة.

وأردف أن أمانة منطقة عسير تبحث عن الاستثمارات الجيدة ذات القيمة الفنية العالية بعدد من الآليات الاستثمارية النوعية التي تتناسب مع مكانة المنطقة السياحية والتراثية والتنموية مع أهمية الشراكة الاستراتيجية بينها وبين الجهات المعنية والخاصة؛ خصوصًا أن هناك مشاريع استثمارية عملاقة تحت الدراسة ومشاريع أخرى يتم العمل على إنجازها، ومشاريع قائمة ستخضع للتطوير بما يتواءم مع المنطقة سياحيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا.

يُذكر أن هذه الشركة المملوكة لأمانة منطقة عسير ستُقدم عرضًا شاملًا وتصورًا متكاملًا عن مراحل ورؤية كل مشروع ومدى إيجابيته، إضافة إلى تطوير وإنشاء المشاريع ومتابعة الخدمات البلدية وأعمال النظافة والمنافع العامة.