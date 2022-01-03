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وزير الشؤون الإسلامية يفتتح "ملتقى علماء اليمن".. غداً

يناقش جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم غدِ الثلاثاء، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي تنطلق أعماله بعنوان (اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني)، وتنظمة الوزارة ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن وذلك في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بحي العليا بالرياض، في إطار الجهود العلمية والدعوية التي يقدمها البرنامج.

ويشارك في مراسم الافتتاح للملتقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر وجمع من العلماء والدعاة من مختلف مكونات الشعب اليمني.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

كما يسلط الملتقى الذي يشارك في جلساته السبع نخبة من العلماء والدعاة والمختصين على عدداً من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجاً، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوة لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الحدث، حيث يتلقى الاتصال بمنسق الشؤون الإعلامية "عبدالله العنزي " على الجوال ( 0541212128).

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وزير الشؤون الإسلامية يفتتح "ملتقى علماء اليمن".. غداً
سبق

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم غدِ الثلاثاء، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي تنطلق أعماله بعنوان (اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني)، وتنظمة الوزارة ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن وذلك في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بحي العليا بالرياض، في إطار الجهود العلمية والدعوية التي يقدمها البرنامج.

ويشارك في مراسم الافتتاح للملتقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر وجمع من العلماء والدعاة من مختلف مكونات الشعب اليمني.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

كما يسلط الملتقى الذي يشارك في جلساته السبع نخبة من العلماء والدعاة والمختصين على عدداً من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجاً، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوة لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الحدث، حيث يتلقى الاتصال بمنسق الشؤون الإعلامية "عبدالله العنزي " على الجوال ( 0541212128).

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:20 PM

وزير الشؤون الإسلامية يفتتح "ملتقى علماء اليمن".. غداً

يناقش جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني

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عبدالله العنزي - الرياض
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يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم غدِ الثلاثاء، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة الذي تنطلق أعماله بعنوان (اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني)، وتنظمة الوزارة ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن وذلك في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بحي العليا بالرياض، في إطار الجهود العلمية والدعوية التي يقدمها البرنامج.

ويشارك في مراسم الافتتاح للملتقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر وجمع من العلماء والدعاة من مختلف مكونات الشعب اليمني.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

كما يسلط الملتقى الذي يشارك في جلساته السبع نخبة من العلماء والدعاة والمختصين على عدداً من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجاً، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.

ووجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوة لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الحدث، حيث يتلقى الاتصال بمنسق الشؤون الإعلامية "عبدالله العنزي " على الجوال ( 0541212128).

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