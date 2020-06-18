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"تعليم سراة عبيدة" يُناقش استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد 1442هـ

"العلكمي": المرحلة القادمة تتسم بظروف استثنائية وتتطلب التزام الجميع

عقدت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة ، اليوم الخميس، اجتماعًا بتنظيم من أمانة التعليم بالإدارة وبرئاسة مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وفي التفاصيل، يأتي الاجتماع لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية ؛ والسعي إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم الكتب الدراسية في الوقت المناسب.

وتناول الاجتماع دراسة النقاط المُدرجة على جدول أعماله والتي اتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة وفي مقدمتها: استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قِبل الإدارات المعنية، كذلك استعراض مؤشرات الاستعداد للإدارة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة إلى الوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية، وصولاً للاطلاع على خطة استعدادات المقررات المدرسية وخطة ترحيلها للمدارس، مع تطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، كما تم الاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة، ومناقشة جاهزية النقل المدرسي وعقود الصيانة والتشغيل للمدارس، مع التشديد على وضع الحلول المناسبة للصعوبات والمعوقات المتوقعة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وشدد مدير التعليم في ختام الاجتماع على أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا، مما يتطلب مزيدًا من الالتزام واستشعارًا للمسؤولية من الجميع حتى يتم تجاوز الأزمة.

تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم سراة عبيدة" يُناقش استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد 1442هـ
سبق

عقدت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة ، اليوم الخميس، اجتماعًا بتنظيم من أمانة التعليم بالإدارة وبرئاسة مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وفي التفاصيل، يأتي الاجتماع لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية ؛ والسعي إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم الكتب الدراسية في الوقت المناسب.

وتناول الاجتماع دراسة النقاط المُدرجة على جدول أعماله والتي اتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة وفي مقدمتها: استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قِبل الإدارات المعنية، كذلك استعراض مؤشرات الاستعداد للإدارة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة إلى الوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية، وصولاً للاطلاع على خطة استعدادات المقررات المدرسية وخطة ترحيلها للمدارس، مع تطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، كما تم الاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة، ومناقشة جاهزية النقل المدرسي وعقود الصيانة والتشغيل للمدارس، مع التشديد على وضع الحلول المناسبة للصعوبات والمعوقات المتوقعة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وشدد مدير التعليم في ختام الاجتماع على أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا، مما يتطلب مزيدًا من الالتزام واستشعارًا للمسؤولية من الجميع حتى يتم تجاوز الأزمة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:00 PM

"تعليم سراة عبيدة" يُناقش استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد 1442هـ

"العلكمي": المرحلة القادمة تتسم بظروف استثنائية وتتطلب التزام الجميع

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علي حفول - سراة عبيدة
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عقدت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة ، اليوم الخميس، اجتماعًا بتنظيم من أمانة التعليم بالإدارة وبرئاسة مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وفي التفاصيل، يأتي الاجتماع لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية ؛ والسعي إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم الكتب الدراسية في الوقت المناسب.

وتناول الاجتماع دراسة النقاط المُدرجة على جدول أعماله والتي اتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة وفي مقدمتها: استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قِبل الإدارات المعنية، كذلك استعراض مؤشرات الاستعداد للإدارة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة إلى الوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية، وصولاً للاطلاع على خطة استعدادات المقررات المدرسية وخطة ترحيلها للمدارس، مع تطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة، كما تم الاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة، ومناقشة جاهزية النقل المدرسي وعقود الصيانة والتشغيل للمدارس، مع التشديد على وضع الحلول المناسبة للصعوبات والمعوقات المتوقعة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وشدد مدير التعليم في ختام الاجتماع على أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا، مما يتطلب مزيدًا من الالتزام واستشعارًا للمسؤولية من الجميع حتى يتم تجاوز الأزمة.

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