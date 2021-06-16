"البرلمان العربي" يؤكد دعم وزراء الخارجية العرب للأمن المائي لمصر والسودان

أكد على ضرورة ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في هذه الأزمة أمام المحافل الإقليمية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي دعم البرلمان الكامل لمخرجات الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم في الدوحة، التي أكدت أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وتفصيلاً، ثمّن العسومي في بيان له اليوم، دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي يمارس أشكال الدبلوماسية البرلمانية كافة للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، منوهاً إلى أن هذه القضية ستكون من القضايا الرئيسة التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 من الشهر الجاري.