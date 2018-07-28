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"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:08 PM

"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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