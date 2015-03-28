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"شؤون الحرمين" تعلن عن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان

السديس: خطتنا تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل قليل؛ عن جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي "عن بعد" لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1442هـ؛ الذي جمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزير الإعلام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: أؤكد لكم جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها.

وأشار "السديس" إلى أن تركيز وزارة الإعلام على الحرمين الشريفين يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لقاصديها.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة؛ حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

من جانبه، قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: ‏لقد تشرفت هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا بخدمة ‎الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة الحضارية ورسالتها العالمية.

وأضاف ‏وزير الإعلام: تتشرف وزارة الإعلام بخدمة ‎رئاسة شؤون الحرمين وسنسعى دائمًا وأبدًا إلى أن نمدكم بكل الكوادر الإعلامية لنشر منظومة الخدمات الكبيرة التي تبذلونها للقاصدين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تعلن عن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل قليل؛ عن جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي "عن بعد" لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1442هـ؛ الذي جمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزير الإعلام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: أؤكد لكم جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها.

وأشار "السديس" إلى أن تركيز وزارة الإعلام على الحرمين الشريفين يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لقاصديها.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة؛ حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

من جانبه، قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: ‏لقد تشرفت هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا بخدمة ‎الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة الحضارية ورسالتها العالمية.

وأضاف ‏وزير الإعلام: تتشرف وزارة الإعلام بخدمة ‎رئاسة شؤون الحرمين وسنسعى دائمًا وأبدًا إلى أن نمدكم بكل الكوادر الإعلامية لنشر منظومة الخدمات الكبيرة التي تبذلونها للقاصدين.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
02:36 PM

"شؤون الحرمين" تعلن عن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان

السديس: خطتنا تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل قليل؛ عن جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي "عن بعد" لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1442هـ؛ الذي جمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزير الإعلام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: أؤكد لكم جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة التي أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بالحرمين الشريفين وقاصديها.

وأشار "السديس" إلى أن تركيز وزارة الإعلام على الحرمين الشريفين يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لقاصديها.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة؛ حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.

من جانبه، قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: ‏لقد تشرفت هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا بخدمة ‎الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة الحضارية ورسالتها العالمية.

وأضاف ‏وزير الإعلام: تتشرف وزارة الإعلام بخدمة ‎رئاسة شؤون الحرمين وسنسعى دائمًا وأبدًا إلى أن نمدكم بكل الكوادر الإعلامية لنشر منظومة الخدمات الكبيرة التي تبذلونها للقاصدين.

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