بالصور.. "الأمر بالمعروف" تفعِّل دورها الميداني والتوعية الذكية بالجنادرية

بتقديم النصح والتوجيه وبناء جسور التواصل مع جميع الفئات من الزوار

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حسابها الرسمي بتويتر أمس الجمعة صورًا ‏لعدد من أعضائها مع أفراد من الحرس الوطني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".



وفعّلت الهيئة التوعية الذكية من خلال معرضها بـالمهرجان؛ إذ يقوم أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار، تتكامل فيها جهود الأعضاء مع جهود وزارة الحرس الوطني والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، بتقديم النصح والتوجيه للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبناء جسور التواصل مع جميع الفئات من الزوار.



ويعمل أعضاء الهيئة الميدانيون على التعريف بدور الهيئة التي تقيم شعيرة من شعائر الإسلام؛ للمساهمة في إنجاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية".