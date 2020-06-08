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بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود

خلال جولة رقابية.. لعدم توفر جهاز الدفع الإكتروني "مدى"

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة 13 محلاً تجاريًا بالمحافظة وبعض مراكزها؛ وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الإلكتروني (مدى)، بعد جولة رقابية نفذتها على عدد من المحلات التجارية ومحطات الوقود والمطاعم في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتعمل بلدية أضم بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولاتها، بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي قيام قسم صحة البيئة بالبلدية بـ 85 جولة وإغلاق عدة محلات مخالفة، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين .

ودعت بلدية أضم الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو على رقم البلدية واتس واتصال 0530040469 أو من خلال حساب البلدية بتويتر .

بلدية محافظة أضم جهاز الدفع الإلكتروني مدى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود
سبق

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة 13 محلاً تجاريًا بالمحافظة وبعض مراكزها؛ وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الإلكتروني (مدى)، بعد جولة رقابية نفذتها على عدد من المحلات التجارية ومحطات الوقود والمطاعم في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتعمل بلدية أضم بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولاتها، بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي قيام قسم صحة البيئة بالبلدية بـ 85 جولة وإغلاق عدة محلات مخالفة، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين .

ودعت بلدية أضم الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو على رقم البلدية واتس واتصال 0530040469 أو من خلال حساب البلدية بتويتر .

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:25 PM

بلدية أضم تغلق 13 محلًا تجاريًا ومحطات وقود

خلال جولة رقابية.. لعدم توفر جهاز الدفع الإكتروني "مدى"

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عوض الفهمي - أضم
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1,215

أغلقت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة 13 محلاً تجاريًا بالمحافظة وبعض مراكزها؛ وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الإلكتروني (مدى)، بعد جولة رقابية نفذتها على عدد من المحلات التجارية ومحطات الوقود والمطاعم في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتعمل بلدية أضم بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولاتها، بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي قيام قسم صحة البيئة بالبلدية بـ 85 جولة وإغلاق عدة محلات مخالفة، وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين .

ودعت بلدية أضم الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو على رقم البلدية واتس واتصال 0530040469 أو من خلال حساب البلدية بتويتر .

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