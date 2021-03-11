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حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة

وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.

وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.

وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:51 PM

حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة

وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة

A A A
متعب البقمي - الطائف
12
33,637

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.

وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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