انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن. وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة متعب البقمي سبق 2021-03-11 انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.



وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 12:51 PM

حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة





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انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.



وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.