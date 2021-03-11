انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.
وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة
وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة
انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.
وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.
حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة
وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة
انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.
وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.