"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.