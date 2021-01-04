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"السيف" يتصدر "المركبات الصحراوية" في ثاني مراحل رالي داكار السعودية

صعد للمركز التاسع بالترتيب العام في السباق الذي انطلق من جدة باتجاه بيشة

تصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار السعودية 2021، بعد أن حلّ في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت اليوم الاثنين 4 يناير 2021م، من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، حلّ السيف أولاً محققاً زمناً قدره 05:05:07 متقدماً على الإسباني جيرارد فارس، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 01:40+، في حين حقق التشيلي فرانسيسكو لوبيز المركز الثالث، بفارق 02:43+، الذي حافظ على صدارة الفئة بهذه النتيجة.

وبهذه النتيجة صعد السيف إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في ثاني أيام السباق الذي كان قد انطلق يوم أمس من جدة باتجاه بيشة.

رالي داكار 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السيف" يتصدر "المركبات الصحراوية" في ثاني مراحل رالي داكار السعودية
سبق

تصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار السعودية 2021، بعد أن حلّ في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت اليوم الاثنين 4 يناير 2021م، من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، حلّ السيف أولاً محققاً زمناً قدره 05:05:07 متقدماً على الإسباني جيرارد فارس، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 01:40+، في حين حقق التشيلي فرانسيسكو لوبيز المركز الثالث، بفارق 02:43+، الذي حافظ على صدارة الفئة بهذه النتيجة.

وبهذه النتيجة صعد السيف إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في ثاني أيام السباق الذي كان قد انطلق يوم أمس من جدة باتجاه بيشة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:14 PM
اخر تعديل
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
11:40 PM

"السيف" يتصدر "المركبات الصحراوية" في ثاني مراحل رالي داكار السعودية

صعد للمركز التاسع بالترتيب العام في السباق الذي انطلق من جدة باتجاه بيشة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار السعودية 2021، بعد أن حلّ في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت اليوم الاثنين 4 يناير 2021م، من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، حلّ السيف أولاً محققاً زمناً قدره 05:05:07 متقدماً على الإسباني جيرارد فارس، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 01:40+، في حين حقق التشيلي فرانسيسكو لوبيز المركز الثالث، بفارق 02:43+، الذي حافظ على صدارة الفئة بهذه النتيجة.

وبهذه النتيجة صعد السيف إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في ثاني أيام السباق الذي كان قد انطلق يوم أمس من جدة باتجاه بيشة.

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