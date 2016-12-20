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"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم

في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وحثّت "الزكاة والضريبة والجمارك"، المكلّفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحدّدة، بواقع 5 % كحد أدنى و25 % كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلّف الإقرار بها.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وحثّت "الزكاة والضريبة والجمارك"، المكلّفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحدّدة، بواقع 5 % كحد أدنى و25 % كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلّف الإقرار بها.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
01:14 PM

"الزكاة" تدعو المكلّفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم

في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وحثّت "الزكاة والضريبة والجمارك"، المكلّفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحدّدة، بواقع 5 % كحد أدنى و25 % كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلّف الإقرار بها.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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