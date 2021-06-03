النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعداداً للعام الجديد.. "تعليم الرياض" تناقش عمليات التأهيل والصيانة للمباني المدرسية

"الوهيبي" أكد على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اجتماعاً برئاسة مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وذلك لمناقشة ومتابعة عمليات الاستعداد اللازمة للعام الدراسي الجديد.

وفي بداية الاجتماع والذي حضره قيادات الإدارة ومديرو ومديرات مكاتب التعليم رحب الوهيبي بالجميع شاكراً لهم جهودهم خلال العام الدراسي السابق، مؤكداً أهمية الاستعداد منذ وقت مبكر للعام الدراسي القادم من خلال الإشراف والمتابعة والاطلاع على التقارير الدورية لعمليات الاستعداد للإدارات وأقسام الإدارة ومكاتب التعليم واتخاذ القرارات اللازمة لضمان الجاهزية قبل وقتٍ كافٍ من بداية العام.

كما استعرض "الوهيبي" مع قادة الإدارة ومكاتب التعليم الأعمال الخاصة والمتعلقة بصيانة ونظافة وتأهيل المباني المدرسية وما تحتاجه من تجهيزات متنوعة.

ونوه "الوهيبي" خلال الاجتماع بالنظام الجديد للفصول الدراسية والتي ستكون ثلاثة فصول حيث بين أنها ستسهم في الاستثمار الأمثل للعام الدراسي، مما سيعزز من تحسين نواتج التعلم لطلابنا وطالباتنا ويرفع من مستوى تنافسيتهم عالمياً بإذن الله.

وأكد "الوهيبي" خلال الاجتماع على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لدى الإدارة والمتعاملين معها من دخول مقارها وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استعداداً للعام الجديد.. "تعليم الرياض" تناقش عمليات التأهيل والصيانة للمباني المدرسية
سبق

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اجتماعاً برئاسة مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وذلك لمناقشة ومتابعة عمليات الاستعداد اللازمة للعام الدراسي الجديد.

وفي بداية الاجتماع والذي حضره قيادات الإدارة ومديرو ومديرات مكاتب التعليم رحب الوهيبي بالجميع شاكراً لهم جهودهم خلال العام الدراسي السابق، مؤكداً أهمية الاستعداد منذ وقت مبكر للعام الدراسي القادم من خلال الإشراف والمتابعة والاطلاع على التقارير الدورية لعمليات الاستعداد للإدارات وأقسام الإدارة ومكاتب التعليم واتخاذ القرارات اللازمة لضمان الجاهزية قبل وقتٍ كافٍ من بداية العام.

كما استعرض "الوهيبي" مع قادة الإدارة ومكاتب التعليم الأعمال الخاصة والمتعلقة بصيانة ونظافة وتأهيل المباني المدرسية وما تحتاجه من تجهيزات متنوعة.

ونوه "الوهيبي" خلال الاجتماع بالنظام الجديد للفصول الدراسية والتي ستكون ثلاثة فصول حيث بين أنها ستسهم في الاستثمار الأمثل للعام الدراسي، مما سيعزز من تحسين نواتج التعلم لطلابنا وطالباتنا ويرفع من مستوى تنافسيتهم عالمياً بإذن الله.

وأكد "الوهيبي" خلال الاجتماع على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لدى الإدارة والمتعاملين معها من دخول مقارها وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
02:38 PM

استعداداً للعام الجديد.. "تعليم الرياض" تناقش عمليات التأهيل والصيانة للمباني المدرسية

"الوهيبي" أكد على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,813

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اجتماعاً برئاسة مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وذلك لمناقشة ومتابعة عمليات الاستعداد اللازمة للعام الدراسي الجديد.

وفي بداية الاجتماع والذي حضره قيادات الإدارة ومديرو ومديرات مكاتب التعليم رحب الوهيبي بالجميع شاكراً لهم جهودهم خلال العام الدراسي السابق، مؤكداً أهمية الاستعداد منذ وقت مبكر للعام الدراسي القادم من خلال الإشراف والمتابعة والاطلاع على التقارير الدورية لعمليات الاستعداد للإدارات وأقسام الإدارة ومكاتب التعليم واتخاذ القرارات اللازمة لضمان الجاهزية قبل وقتٍ كافٍ من بداية العام.

كما استعرض "الوهيبي" مع قادة الإدارة ومكاتب التعليم الأعمال الخاصة والمتعلقة بصيانة ونظافة وتأهيل المباني المدرسية وما تحتاجه من تجهيزات متنوعة.

ونوه "الوهيبي" خلال الاجتماع بالنظام الجديد للفصول الدراسية والتي ستكون ثلاثة فصول حيث بين أنها ستسهم في الاستثمار الأمثل للعام الدراسي، مما سيعزز من تحسين نواتج التعلم لطلابنا وطالباتنا ويرفع من مستوى تنافسيتهم عالمياً بإذن الله.

وأكد "الوهيبي" خلال الاجتماع على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لدى الإدارة والمتعاملين معها من دخول مقارها وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة