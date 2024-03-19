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"السالم" يقف على الطاقة التشغيلية لمصنعي أدوية وأغذية بالقصيم

اطمأن على جاهزية المصنعين لتلبية الاحتياجات في مواجهة "كورونا"

وقف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم على سير العمل في مصنعين للأدوية والأغذية في منطقة القصيم، حيث اطمأن على جاهزية واستعدادات المصنعين لتلبية الاحتياجات الدوائية والغذائية، ومدى مواكبتهما لمتطلبات المرحلة الحالية في ضوء جهود المنظومة الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي لتجاوز آثار "كورونا" "كوفيد – 19"، ضمن الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجتها المملكة في مواجهة انتشار الفيروس.

وزار المهندس "السالم" مستودعات في سدير، واطلع على حجم مخزوناتها من المستحضرات والأجهزة الطبية والتموين الغذائي الطبي.

وتفقّد مدير عام "مدن" مصنع سبيماكو الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم الذي يقع على مساحة 150 ألف م².

وينتج 340 صنفاً من المنتجات الدوائية، ويضم 14000 منصة متنقلة، و514 صندوق تخزين آلي بالساعة، فيما تغطي منتجات "سبيماكو" 12 مجموعة علاجية. إذ تعمل الشركة منذ تأسيسها على زيادة منتجاتها بما يتناسب مع حاجة سوق الدواء السعودي، لتنتقل من 6 أصناف كباكورة إنتاج إلى 340 صنفاً، وعملت "سبيماكو" على تشغيل مصانعها بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتلبية احتياج السوق من الأدوية التي تنتجها، والتي تشمل معظم المجموعات العلاجية، مع التزامها بتطبيق أعلى المعايير في تخزين وتتبع المنتجات لرفع مستوى مأمونية الدواء.

وتفقد "السالم"، خلال جولته في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، مصنع السلمان للخبز والفطائر، وتقارب مساحته 9000م²، ويحتوي على عدة خطوط إنتاج منها: خط إنتاج الخبز، خط إنتاج الفطائر، وخط إنتاج الكب كيك. ويعمل المصنع بأعلى طاقة إنتاجية.

وزار مدير عام "مدن" مدينة سدير للصناعة والأعمال، حيث تفقد مستودعات صيدلية الدواء، التي تقع على مساحة 70 ألف م²، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن، وتحوي 7500 صنف من المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية والتموين الغذائي الطبي، وبمخزون استراتيجي يصل لمدة 3 أشهر.

وأعرب "السالم" عن بالغ سعادته لما شاهده من اكتمال وجاهزية مصانع ومستودعات شركاء "مدن" في قطاعي الأدوية والغذاء، منوهاً بعملهم الدؤوب وجهودهم في رفد السوق المحلي بالسلع الاستراتيجية الرئيسة، لتلبية الطلب مع صعود موجة فيروس "كورونا" "كوفيد – 19 "محلياً وعالمياً، مؤكداً أن "مدن" باعتبارها جزءاً من منظومة الصناعة في المملكة، مستمرة في العمل وفق الخطط الشاملة التي وضعتها حكومتنا الرشيدة في سبيل تجاوز أزمة الفيروس.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد بن محمد السالم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السالم" يقف على الطاقة التشغيلية لمصنعي أدوية وأغذية بالقصيم
سبق

وقف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم على سير العمل في مصنعين للأدوية والأغذية في منطقة القصيم، حيث اطمأن على جاهزية واستعدادات المصنعين لتلبية الاحتياجات الدوائية والغذائية، ومدى مواكبتهما لمتطلبات المرحلة الحالية في ضوء جهود المنظومة الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي لتجاوز آثار "كورونا" "كوفيد – 19"، ضمن الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجتها المملكة في مواجهة انتشار الفيروس.

وزار المهندس "السالم" مستودعات في سدير، واطلع على حجم مخزوناتها من المستحضرات والأجهزة الطبية والتموين الغذائي الطبي.

وتفقّد مدير عام "مدن" مصنع سبيماكو الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم الذي يقع على مساحة 150 ألف م².

وينتج 340 صنفاً من المنتجات الدوائية، ويضم 14000 منصة متنقلة، و514 صندوق تخزين آلي بالساعة، فيما تغطي منتجات "سبيماكو" 12 مجموعة علاجية. إذ تعمل الشركة منذ تأسيسها على زيادة منتجاتها بما يتناسب مع حاجة سوق الدواء السعودي، لتنتقل من 6 أصناف كباكورة إنتاج إلى 340 صنفاً، وعملت "سبيماكو" على تشغيل مصانعها بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتلبية احتياج السوق من الأدوية التي تنتجها، والتي تشمل معظم المجموعات العلاجية، مع التزامها بتطبيق أعلى المعايير في تخزين وتتبع المنتجات لرفع مستوى مأمونية الدواء.

وتفقد "السالم"، خلال جولته في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، مصنع السلمان للخبز والفطائر، وتقارب مساحته 9000م²، ويحتوي على عدة خطوط إنتاج منها: خط إنتاج الخبز، خط إنتاج الفطائر، وخط إنتاج الكب كيك. ويعمل المصنع بأعلى طاقة إنتاجية.

وزار مدير عام "مدن" مدينة سدير للصناعة والأعمال، حيث تفقد مستودعات صيدلية الدواء، التي تقع على مساحة 70 ألف م²، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن، وتحوي 7500 صنف من المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية والتموين الغذائي الطبي، وبمخزون استراتيجي يصل لمدة 3 أشهر.

وأعرب "السالم" عن بالغ سعادته لما شاهده من اكتمال وجاهزية مصانع ومستودعات شركاء "مدن" في قطاعي الأدوية والغذاء، منوهاً بعملهم الدؤوب وجهودهم في رفد السوق المحلي بالسلع الاستراتيجية الرئيسة، لتلبية الطلب مع صعود موجة فيروس "كورونا" "كوفيد – 19 "محلياً وعالمياً، مؤكداً أن "مدن" باعتبارها جزءاً من منظومة الصناعة في المملكة، مستمرة في العمل وفق الخطط الشاملة التي وضعتها حكومتنا الرشيدة في سبيل تجاوز أزمة الفيروس.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:39 PM

"السالم" يقف على الطاقة التشغيلية لمصنعي أدوية وأغذية بالقصيم

اطمأن على جاهزية المصنعين لتلبية الاحتياجات في مواجهة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم على سير العمل في مصنعين للأدوية والأغذية في منطقة القصيم، حيث اطمأن على جاهزية واستعدادات المصنعين لتلبية الاحتياجات الدوائية والغذائية، ومدى مواكبتهما لمتطلبات المرحلة الحالية في ضوء جهود المنظومة الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي لتجاوز آثار "كورونا" "كوفيد – 19"، ضمن الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجتها المملكة في مواجهة انتشار الفيروس.

وزار المهندس "السالم" مستودعات في سدير، واطلع على حجم مخزوناتها من المستحضرات والأجهزة الطبية والتموين الغذائي الطبي.

وتفقّد مدير عام "مدن" مصنع سبيماكو الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم الذي يقع على مساحة 150 ألف م².

وينتج 340 صنفاً من المنتجات الدوائية، ويضم 14000 منصة متنقلة، و514 صندوق تخزين آلي بالساعة، فيما تغطي منتجات "سبيماكو" 12 مجموعة علاجية. إذ تعمل الشركة منذ تأسيسها على زيادة منتجاتها بما يتناسب مع حاجة سوق الدواء السعودي، لتنتقل من 6 أصناف كباكورة إنتاج إلى 340 صنفاً، وعملت "سبيماكو" على تشغيل مصانعها بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتلبية احتياج السوق من الأدوية التي تنتجها، والتي تشمل معظم المجموعات العلاجية، مع التزامها بتطبيق أعلى المعايير في تخزين وتتبع المنتجات لرفع مستوى مأمونية الدواء.

وتفقد "السالم"، خلال جولته في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، مصنع السلمان للخبز والفطائر، وتقارب مساحته 9000م²، ويحتوي على عدة خطوط إنتاج منها: خط إنتاج الخبز، خط إنتاج الفطائر، وخط إنتاج الكب كيك. ويعمل المصنع بأعلى طاقة إنتاجية.

وزار مدير عام "مدن" مدينة سدير للصناعة والأعمال، حيث تفقد مستودعات صيدلية الدواء، التي تقع على مساحة 70 ألف م²، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن، وتحوي 7500 صنف من المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية والتموين الغذائي الطبي، وبمخزون استراتيجي يصل لمدة 3 أشهر.

وأعرب "السالم" عن بالغ سعادته لما شاهده من اكتمال وجاهزية مصانع ومستودعات شركاء "مدن" في قطاعي الأدوية والغذاء، منوهاً بعملهم الدؤوب وجهودهم في رفد السوق المحلي بالسلع الاستراتيجية الرئيسة، لتلبية الطلب مع صعود موجة فيروس "كورونا" "كوفيد – 19 "محلياً وعالمياً، مؤكداً أن "مدن" باعتبارها جزءاً من منظومة الصناعة في المملكة، مستمرة في العمل وفق الخطط الشاملة التي وضعتها حكومتنا الرشيدة في سبيل تجاوز أزمة الفيروس.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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