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ترقية عدد من موظفي بلدية تربة

أصدر رئيس بلدية مدينة تربة بمنطقة حائل، سعد عبدالرحمن الشبرمي، قرارًا يقضي بترقية أربعة موظفين في البلدية عن طريق منصة مسار.

وشملت الترقية 3 موظفين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، هم: نواف فخري الشمري "أمين صندوق"، عويد غالب "مساعد إداري"، طلال سليمان "كهربائي". وترقية موظف واحد من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة: بندر مغيران الشمري "مسجل معلومات".

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ترقية عدد من موظفي بلدية تربة
سبق

أصدر رئيس بلدية مدينة تربة بمنطقة حائل، سعد عبدالرحمن الشبرمي، قرارًا يقضي بترقية أربعة موظفين في البلدية عن طريق منصة مسار.

وشملت الترقية 3 موظفين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، هم: نواف فخري الشمري "أمين صندوق"، عويد غالب "مساعد إداري"، طلال سليمان "كهربائي". وترقية موظف واحد من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة: بندر مغيران الشمري "مسجل معلومات".

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:11 PM

ترقية عدد من موظفي بلدية تربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أصدر رئيس بلدية مدينة تربة بمنطقة حائل، سعد عبدالرحمن الشبرمي، قرارًا يقضي بترقية أربعة موظفين في البلدية عن طريق منصة مسار.

وشملت الترقية 3 موظفين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، هم: نواف فخري الشمري "أمين صندوق"، عويد غالب "مساعد إداري"، طلال سليمان "كهربائي". وترقية موظف واحد من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة: بندر مغيران الشمري "مسجل معلومات".

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