ترقية عدد من موظفي بلدية تربة

أصدر رئيس بلدية مدينة تربة بمنطقة حائل، سعد عبدالرحمن الشبرمي، قرارًا يقضي بترقية أربعة موظفين في البلدية عن طريق منصة مسار.

وشملت الترقية 3 موظفين من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، هم: نواف فخري الشمري "أمين صندوق"، عويد غالب "مساعد إداري"، طلال سليمان "كهربائي". وترقية موظف واحد من المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة: بندر مغيران الشمري "مسجل معلومات".